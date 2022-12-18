وزيرة البيئة تؤكد ضرورة إنشاء صندوق عالمى للتنوع البيولوجى

وأعربت وزيرة البيئة، عن سعادتها لثقة الرئاسة الصينية وإسنادها مهمة قيادة مشاورات مع المجموعات بالتعاون مع الوزير الكندى، بهدف تحقيق التقدم نحو الهدف العالمى الطموح ولتسهيل عملية التفاوض نحو وضع إطار عام للتنوع البيولوجى لما بعد 2020 لتقديمه للعالم وللأجيال القادمة.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم الانتهاء من المشاورات مع 10 مجموعات إقليمية على مدار يومين، ويتم الآن البدء فى صياغة هذا الإطار لقيادة مشارورات المجموعات، التى تميزت بمستوى عالى من التعاون والإلتزام لجميع الأطراف، وشهدت المشاروات عقد إجتماعات مع كل مجموعة إقليمية على حدة، لفهم وجهات نظرها ومعرفة أرائها ومقترحاتها والعمل على تقريب وجهات النظر المختلفة، نظرا لاحتياجنا جميعا لرفع الطموح وارتباطه بتعبئة الموارد، مشيرة إلى تركيز جميع المشاروات على عدد من الأهداف، لما لها من أهمية خاصة للأطراف من أجل رفع الطموح.
وأوضحت أن جميع الأطراف المشاركة فى المجموعة الإقليمية ركزت على هدف وقف فقدان التنوع البيولوجى، وأن عملية رفع الطموح فى الحفاظ على التنوع البيولوجى ترتبط إرتباطا وثيقا بوجود صندوق عالمى للتنوع البيولوجى لتوفير التمويل، موضحة اهتمام وتأكيد الوفد المصرى برئاسة وزيرة البيئة والمفاوضين من وزارتى البيئة والخارجية على أهمية إنشاء الصندوق الخاص بالتمويل لدعم الدول النامية من القارة الإفريقية والدول الأقل نموا والدول الجذرية لارتباطه باعتماد الإطار العالمى للتنوع البيولوجى.
كما أكدت وزيرة البيئة، أن عملية رفع الطموح لا بد أن يقابلها رفع مستوى آليات التنفيذ وبالأخص التمويل، وقيام الدول المتقدمة بالوفاء بتعهداتها والإتفاق على آليات التمويل التى تمكن الدول النامية من عمليات الصون والحماية وزيادة نسبة المناطق المحمية فى دولها دون تأثير ذلك على مسارات التنمية وعلى سبل العيش المستدام للمجتمعات المحلية بجانب المحميات الطبيعية.
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