الحكومة تنفى تمويل المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية من موازنة الدولة

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن تمويل مشروع المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية الجديدة من الموازنة العامة للدولة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، التى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتمويل مشروع المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية الجديدة من الموازنة العامة للدولة.

وشددت على أن المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية هى مشروع خاص يتم تمويله كاستثمار لأحد المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية.

ونوهت بأن جميع مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة تتم خارج الموازنة العامة للدولة بشكل كامل وأن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تماما عن الموازنة العامة للدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضى للمستثمرين، ومن ثم توجيه إنفاقها فى تمويل عمليات الإنشاء والتشغيل لمختلف المشروعات، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء ما يتردد فى مواقع التواصل الاجتماعى مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى ضرورة توخى الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتى قد تؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة وبلبلة المواطنين، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).