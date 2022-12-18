انطلاق المرحلة الثانية من حملة حقك تنظمى بالشرقية (صور)

جدة - نرمين السيد - انطلقت، صباح اليوم الأحد، المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمى" بمحافظة الشرقية، والتى تستمر لمدة 5 أيام حتى يوم الخميس المقبل، وتشمل 9 إدارات صحية بالمحافظة هى "ههيا، الزقازيق، صان الحجر، منيا القمح، الحسينية، الإبراهيمية، أبو كبير، فاقوس، القرين".





وأوضح الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمى" انتهت يوم الخميس قبل الماضى واستمرت لمدة 5 أيام، قدمت خلالها الخدمة لعدد 55132 منتفعة فى عدد 10 إدارات صحية، مشيرا إلى أن الحملة تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل، وفحص بالسونار، وكشف النساء، بالإضافة إلى الكشف الطبى فى تخصصات الباطنة والأطفال، هذا بجانب ندوات توعوية وتثقيفية تعقد بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، وتستهدف الحملة تقديم هذه الخدمات مجاناً للسيدات. المرحلة الثانية تقدم الخدمة من خلال 240 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات، مدعمة بخدمة الأخصائى، وعدد 13 عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة 117 طبيب مدرب، و321 ممرضة، و456 رائدة ريفية ومثقفة سكانية، ذلك بعد أن تم تدريبهم على أعمال الحملة، مع التأكيد على الدور الإعلامى، ودور الرائدات الريفيات فى تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن وخدمات الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

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