”القوى العاملة” : مفاوضة جماعية ناجحة تحقق مطالب عمال جمعية أنصار السنة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - بدأت وزارة القوى العاملة فى تكثيف عمليات التثقيف والتوعية بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما يخص مديريات القوى العاملة بالمحافظات داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى ، وذلك من خلال إداراتها وأجهزتها ، خاصة فيما يخص المفاوضة الجماعية وفض منازعات العمل التى يمكن ان تنشأ داخل المنشآت وكيفية تفاديها لتحسين ظروف وشروط العمل وأحكام الإستخدام،وتحقيق مزيد من التعاون بين طرفى العملية الإنتاجية لتحقيق التنمية الإجتماعية لعمال المنشآت ،وفى هذا الإطار نجحت جهود مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان في إجراء مفاوضة جماعية بجمعية أنصار السنة المحمدية الكائنة بمنطقة السيل الجديد بمدينة أسوان والتى يعمل بها (121 عاملا وعاملة ) بمختلف الأنشطة ، وتمت الاستجابة لمطالب العمال ،والتى تمثلت فى صرف الرواتب المتأخرة لجميع العاملات داخل الجمعية .

وأوضح أحمد عزازى مدير مديرية القوى العاملة بأسوان،فى تقريره الذى تلقته الوزارة،أنه انتقل ومعه ،مدير إدارة رعاية القوي العاملة لمقر المنشأة للاستماع لمطالب العمال والتي تمثلت في عدم صرف المنشأة للرواتب الشهرية عن شهري ( أكتوبر – نوفمبر ) 2022، وعلية تم عقد إجتماع مع رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وتم مناقشة وبحث المطالب،ومعرفة المعوقات و الأسباب وقد تم طرح العديد من الحلول من خلال هذا الاجتماع ، وذلك في حضور ممثلي الجمعية ومندوب المحافظ وممثلي القوي العاملة .