الخارجية: اليوم العالمى للغة العربية سجل تاريخا فاصلا لانتقال لغتنا من الإقليم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إن اليوم العالمي للغة العربية، سجل تاريخاً فاصلاً لانتقال لغتنا من الإقليم للعالمية كإحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية - في تدوينه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الأحد، " اللغة العربية.. هويتنا.. خزينة قيمنا ..حافظة تراثنا..وناقلة حضارتنا.. نحتفل اليوم باليوم العالمي للغة العربية⁩ الذي سجل تاريخاً فاصلاً لانتقال لغتنا من الإقليم للعالمية كإحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة، اعترافاً بإسهامها في الحضارة الإنسانية، لغتنا العربية لغة تواصل".