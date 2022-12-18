صحة الإسكندرية: إنشاء وحدة للتغذية العلاجية لمرضى مستشفى صدر المعمورة

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسكندرية إنشاء وحدة للتغذية العلاجية لمرضى الأقسام الداخلية والعناية المركزة بمستشفى صدر المعمورة التابعة للمديرية بالإسكندرية.





وأشارت مديرة الإدارة العامة للشئون العلاجية والعاجلة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية الدكتورة هبة عارف - فى بيان، اليوم الأحد- إلى أهمية التغذية الصحيحة لكافة المرضى وخاصة مرضى الدرن، الذى يلعب الغذاء دورا أساسيا فى رفع كفاءة جهاز المناعة لديهم وسرعة تعافيهم من المرض، مؤكدة أن المستشفى لديه الكوادر الطبية اللازمة للعمل بهذه الوحدة.

وفى سياق آخر، قالت وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية إن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالإسكندرية، والتى استمرت لخمسة أيام ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، نجحت فى تطعيم حوالى 716 ألف طفل ممن تتراوح أعمارهم بين يوم وخمس سنوات من المتواجدين بالإسكندرية من المصريين والعرب والأجانب بمتوسط نسبة تغطية بلغت 96% من المستهدف.

وأضافت أن أكثر عدد من الأطفال المتطعمين كان بنطاق منطقة المنتزه الطبية (247 ألف طفل)، تلتها منطقة شرق الطبية (111 ألف طفل)، ثم منطقة العامرية الطبية (100 ألف طفل)، ومن حيث نسب التغطية جاءت منطقة العامرية الطبية فى المركز الأول بين المناطق التابعة للمديرية محققة 103% من المستهدف، تلتها منطقة المنتزة الطبية التى حققت 102% من المستهدف، ثم منطقة وسط الطبية بنسبة تغطية 100% من المستهدف.

وأشارت زكيلة الوزارة إلى أن الحملة شارك فيها 2141 فرقة طبية، ضمت ما يزيد على 5 آلاف فرد مدرب، بالإضافة إلى فرق الإشراف بالمديرية والمناطق الطبية وفرق الإشراف المركزية بوزارة الصحة.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال، عام 2006، وكانت أخر حالة إصابة بشلل الأطفال مسجلة فى مصر عام 2004.