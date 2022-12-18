عاجل- الرئيس السيسى يتابع موقف توفير السلع الاستراتيجية على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أ. ح وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.





وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، إن الرئيس تابع الموقف الخاص بتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، وكذلك موقف الزراعات للموسم الزراعى الحالى 2023-2022.

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