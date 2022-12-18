الأوقاف تطلق أكبر حملة دعوية يناير المقبل

جدة - نرمين السيد - وتبدأ الحملة بخطبة الجمعة 6 يناير 2023م تحت العنوان نفسه: "الدين يسر"، ويتبعها عشرات القوافل والأسابيع الدعوية وآلاف الدروس والندوات، وبعض الإصدارات والمسابقات. وأكدت الأوقاف، على سماحة الإسلام ويسره، وأنه دين سمح لا التواء فيه ولا تعقيد ولا تقعر لا لفظًا ولا مضمونًا، وأن واجبنا هو التيسير على الناس وليس تعقيد الأمور لهم أو عليهم، حيث يقول نبينا -صلى الله عليه وسلم- "يَسِّرُوا ولا تُعَسِّرُوا، وبَشِّرُوا، ولا تُنَفِّرُوا"، ويقول "صلى الله عليه وسلم": "إنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، ولَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أحَدٌ إلَّا غَلَبَهُ".

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