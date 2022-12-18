توعية العاملين بالطب البيطرى بسوهاج بقانون المنظمات النقابية

جدة - نرمين السيد - اختتمت مديرية القوى العاملة بسوهاج التدريب، الذى استمر 4 أيام، ونظمه مركز سوهاج للثقافة العمالية التابع للمؤسسة الثقافية العمالية إحدى مؤسسات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالتعاون مع اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الطب البيطرى بالمحافظة.





واستهدف التدريب 60 من العاملين بالمديرية، وشمل كيفية رفع كفاءة ومستوى أداء العاملين، توضيح دور الطب البيطرى فى خدمة المجتمع، ومواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة، وأهم حقوق والتزامات العاملين، ودور ممثلى العمال من النقابيين وفقا لقانون المنظمات النقابية 213 لسنة 2017 وتعديلاته. وأوضح الدكتور هشام أبو زيد، مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أهمية الدور المهم المنوط بالنقابيين باعتبارهم ممثلى العاملين ودورهم فى الحفاظ عن حقوق العمال واستقرار المنشآت وضمان حسن سير العمل ودفع عجلة الإنتاج فى كل المواقع، كما شهد مدير المديرية افتتاح مقر اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الطب البيطرى بسوهاج والذى تم بالجهود الذاتية لأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية. وأفاد مدير المديرية أن ختام التدريب وتسليم شهادات التدريب حضره الدكتور عصام عرفة، مدير مديرية الطب البيطرى بسوهاج، وعبدالرؤوف محمد، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالطب البيطرى، وعبدالكريم مدبولى، مدير مركز الثقافة العمالية بسوهاج.

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