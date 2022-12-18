24.5 مليون خدمة طبية قدمتها المستشفيات الجامعية خلال 2022

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث والعلمى، أن منظومة المستشفيات الجامعية شهدت خلال عام 2022 العديد من الإنجازات المتميزة التى تمت على قدم وساق وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة التى تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية.





وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن ذلك يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الصحة فى مصر، وتطوير القدرات المادية والبشرية العاملة فى هذا القطاع الحيوى، بما يساهم فى تحسين الخدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية لهم.

وأشار وزير التعليم العالى والبحث والعلمى، إلى الخدمات الطبية التى قدمتها المستشفيات الجامعية، إلى جانب أعمال التطوير ورفع الكفاءة خلال عام 2022، موضحا أن العدد الإجمالى للمستشفيات الجامعية بلغ 120 مستشفى، منهم 70 مستشفى تقدم خدمات طبية متعددة التخصصات، والباقى مستشفيات متخصصة فى الأورام، والصحة النفسية، وصحة المرأة، وطب المسنين، ومستشفيات الطوارئ، والجهاز الهضمى، وأمراض العيون، وأمراض الكلى.

وأضاف الوزير، أن السعة السريرية للمستشفيات الجامعية بلغت 35 ألفا و825 سريرا، وهو ما يمثل نحو 30% من إجمالى أسرة الرعاية الصحية فى المنشآت الحكومية، وتتضمن هذه السعة 4830 سرير عناية مركزة، والتى تمثل 50% من أسرة العناية المركزة فى القطاع الحكومى.

وأشار إلى أن المستشفيات الجامعية استقبلت 20.1 مليون حالة مرضية، فى عياداتها الخارجية خلال عام 2022، كما استقبلت أقسام الطوارئ نحو 3.5 مليون حالة صحية طارئة، إلى جانب إجراء ما يزيد عن 1.5 مليون عملية جراحية، مضيفا أن المستشفيات الجامعية هى الوجهة الطبية الوحيدة فى مصر التى تقدم خدمة جلسات الغسيل الكلوى للأطفال الذين يقل وزنهم عن 10 كيلو جرامات.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن المستشفيات الجامعية شاركت فى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الجراحية العاجلة، حيث أجرت 297 ألفا و967 عملية، من إجمالى التدخلات الجراحية التى تضمنت 33 ألفا و679 جراحة أورام، و80 ألفا و687 جراحة عيون، و122 ألفا و427 قسطرة قلبية، و13 ألفا و625 جراحة قلب مفتوح، علاوة على 1084 عملية زراعة قوقعة، و498 عملية زراعة كبد، و244 زراعة كلى.

ولفت الدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية إلى أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة، تضمنت 18 مستشفى جامعى، شاملة تطوير البنية التحتية، والتجهيزات الطبية، والتى تضمنت تطوير غرف عمليات بنظام الكبسولة، وتوفير أجهزة تنفس صناعى، وماكينات غسيل كلوى، وحضانات للأطفال المبتسرين، وذلك بتكلفة تقديرية تجاوزت 2 مليار و700 مليون جنيه.

وأكد أن وزارة التعليم العالى، ممثلة فى المستشفيات الجامعية، كانت دائما فى مقدمة الجهات المشاركة فى المشروعات القومية التى تطلقها الدولة المصرية، ومنها مشروع التأمين الصحى الشامل، حيث تم العمل على زيادة أعداد الدارسين فى تخصص طب الأسرة، لتلبية احتياجات استراتيجية عمل منظومة التأمين الصحى الشامل، كما تم البدء فى تدريب طلاب كليات الطب فى الوحدات والمراكز الصحية، علاوة على إدراج دراسات اقتصاديات الصحة فى مناهج كليات الطب، إلى جانب العمل على اعتماد المستشفيات الجامعية فى محافظتى السويس وأسوان من هيئة الاعتماد والرقابة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعميم المنظومة فى جميع محافظات الجمهورية وفقا لجدول زمنى محدد.