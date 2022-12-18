الإفتاء: النبى صلى الله عليه وسلم أكثر الناس رفقًا ورحمة بالحيوان

جدة - نرمين السيد - واستشهدت الدار بحديث عبدِ اللهِ بن مسعود رضى الله عنه قال: كُنَّا مع رسولِ اللهِ فى سَفَرٍ، فانطَلَقَ لحاجَتِه، فرأينا حُمَّرةً - طائر صغير كالعصفور- معها فَرخانِ، فأَخَذنا فَرخَيها، فجاءَتِ الحُمَّرةُ فجَعَلَت تُعَرِّشُ -ترتفع وتظلِّلَ بجناحَيْها-، فجاءَ النبى فقال: «مَن فَجَعَ هذه بوَلَدِها؟ رُدُّوا وَلَدَها إليها». (رواه أبو داود)

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