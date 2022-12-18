وزيرة البيئة: مصر حرصت على وضع التنوع البيولوجى بقلب COP27

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مؤتمرا صحفيا، حول إعلان شراكة مبادرة ENACT للحلول القائمة على الطبيعة، بمشاركة الدكتورة كريستيان بولوس، مدير عام الحفاظ على الطبيعة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والعمل المناخى القائم على الطبيعة BMUV بألمانيا، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم للتنوع البيولوجى COP 15 المنعقد بكندا.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال المؤتمر الصحفى، أن مصر حرصت على وضع التنوع البيولوجى فى قلب مؤتمر المناخ COP27، كأحد الأيام الموضوعية للمؤتمر التى تعد نقطة فارقة فى الطريق نحو مؤتمر التنوع البيولوجى COP15 بمونتريال، وبهدف خلق روابط واضحة بين تغير المناخ والتنوع البيولوجى ومحاولة، إيجاد الحلول للتغلب على هذين التحديين فى ذات الوقت.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن مبادرة ENACT للحلول القائمة على الطبيعة، كانت أهم ثمار يوم التنوع البيولوجى بمؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، حيث أطلقتها مصر بالتعاون مع ألمانيا ومشاركة عدد من الدول الأخرى كفرنسا واليابان وكوريا ومالوى وبنجلاديش، وتحرص مصر على المضى إلى مؤتمر المناخ القادم COP28 بنتائج تنفيذية لهذه المبادرة.

ولفتت الوزيرة إلى أن الأرقام التى تقدمها مبادرة ENACT من حيث منافع مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ وفقد التنوع البيولوجى واعدة، ففى مجال توفير التكلفة نجد أنها ستساعد على توفير 103 مليار دولار فى 2030، تصل إلى حوالى 400 مليار دولار فى 2050.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر خلال العام القادم ووصولا إلى مؤتمر المناخ القادم COP28 وما بعده، تسعى إلى الاستفادة من حزم الحلول القائمة على الطبيعة التى تضمن تقليل تأثير تغير المناخ والحد من فقد التنوع البيولوجى، من خلال رفع الطموح وخطوات تنفيذية حقيقية، وضمان استفادة المجتمعات المتضررة من هذه الحزم، وخلق آلية تمويلية تمكنهم من الوصول للتمويل اللازم لتنفيذ مداخلات الحلول القائمة على الطبيعة وتكرارها والبناء عليها.

وشددت الوزيرة على أهمية اعلان الإطار العالمى للتنوع البيولوجى، والذى وعدت به مصر الأجيال القادمة خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجى COP14 فى 2018 بشرم الشيخ، من خلال تمهيد الطريق للخروج باطار عمل واقعى وقابل للتنفيذ، مع وضع آلية تمويلية مستقلة تضمن إمكانية تحقيق الأهداف التى ستوقع عليها الدول فى مونتريال خلال إعلان هذا الاطار، وطمأنة الدول النامية بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها فى هذا الإطار بالعمل على توفير التمويل اللازم من خلال آلية تمويلية ذات إطار حاكم، تتيح الفرصة للدول النامية للمشاركة فى عملية اتخاذ القرار الخاص بالتمويل.

وأثنت الوزيرة المصرية على التمويل الذى خصصته ألمانيا بمقدار 1.5 مليار دولار سنويا للحلول القائمة على الطبيعة ، كما أثنت على إدراج اليابان للحلول القائمة على الطبيعة ضمن خطتها الوطنية للتكيف وعملها على اعلان خطة جديدة للتنوع البيولوجى، مؤكدة أنها خطوات يمكن للعديد من الدول الاستفادة منها.

ودعت الوزيرة الدول الشركاء فى مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT للاجتماع بمصر للنظر خلال الربع الأول من العام لصياغة النتائج الخاصة باطار العمل العالمى للتنوع البيولوجى ضمن سياق المبادرة والمضى قدما فيها بخطى تنفيذية حقيقية.