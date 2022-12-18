دعم مادى وتسهيلات.. الحكومة توفر مئات فرص العمل بالمحافظات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - مئات فرص العمل وفرتها الدولة فى الفترة الأخيرة، للقضاء على مشكلة البطالة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، فى مختلف المحافظات، انطلاقا من اهتماما الكبير بفئة الشباب وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.





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