”القوى العاملة” : ندوة تثقيفية بشأن أحكام قانون العمل بأسيوط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 ديسمبر 2022 10:28 صباحاً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بشأن تنظيم إدارة المفاوضة الجماعية لندوة تثقيفية للعاملين بـ "شركة مطاحن الأصدقاء "بالمدينة الصناعية بعرب العوامر بأسيوط، تناولت التعريف بالنصوص الجوهرية لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال،. وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة رفع الوعي وصقل الجانب المعرفي والثقافي للعاملين بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارة داخل المحافظات.

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية القوى العاملة في تقريره للوزارة، أنه في إطار حرص المديرية على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التى أوجدها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،عقدت المديرية تلك الندوة التثقيفية في إطار سلسلة من الندوات تنفذها المديرية للتعريف بالقانون وأحكام داخل المنشآت.

وأضاف مدير المديرية ان الندوة تناولت بعض أحكام قانون العمل فيما يخص عمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشات حرصا على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، وحاضر في الندوة كلاً من بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة وابراهيم حسين مدير مكتب عمل أبنوب.