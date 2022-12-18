تأكيد السيسى لملك الأردن أهمية توسيع التعاون الثنائى يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان خلال اتصال هاتفى الرئيس السيسى يؤكد لملك الأردن أهمية استمرار جهود توسيع مجالات التعاون الثنائى، قالت صحيفة الأهرام، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والأردن من تطور مستمر، وتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مشددا على أهمية استمرار جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائى المختلفة وتعميقها، بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات الرئيس جاءت خلال اتصال هاتفى أجراه أمس مع الملك عبدالله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قوله، إن الاتصال، الذى يأتى فى إطار التشاور المنتظم بين الرئيس وشقيقه الملك عبد الله، تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائى، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت الصحيفة إلى أن الملك عبد الله من جانبه أشاد بالعلاقات الثنائية بين مصر والأردن، وبالتنسيق الدائم مع الرئيس، مؤكدا تطلعه للدفع قدما بأطر التعاون الثنائى على شتى الأصعدة.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان السيسى: تطوير التنسيق والتشاور مع أمريكا حول القضايا الإقليمية، نقلت صحيفة الأهرام عن الرئيس عبدالفتاح السيسى تأكيده اعتزاز مصر بعلاقة الشراكة الإستراتيجية التى تجمعها مع الولايات المتحدة، معربا عن التطلع لمواصلة العمل على تنمية أواصر التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة خلال الفترة المقبلة، ومؤكدا، فى هذا الإطار، أهمية تطوير التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يمكنهما من التعامل مع التحديات غير المسبوقة التى تواجهها منطقة الشرق الأوسط، وما تشهده من أزمات.

وأوضحت الصحيفة تصريحات الرئيس جاءت خلال استقباله، أمس الأول فى ختام زيارته واشنطن، جيك سوليفان، مستشار الأمن القومى الأمريكى.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى، قوله، إن مستشار الأمن القومى الأمريكى رحب بزيارة الرئيس السيسى العاصمة الأمريكية، مثمنا دور مصر تحت قيادته فى تدعيم الأمن والاستقرار بمحيطها الإقليمى، ومؤكدا الحرص المتبادل للولايات المتحدة على تعزيز وتطوير علاقات الشراكة الإستراتيجية التى تربط بين البلدين الصديقين خلال المرحلة المقبلة فى مختلف المجالات، وخاصة على صعيد التعاون الأمنى والعسكرى.

وخارجيا وتحت عنوان "شكرى ولافروف"يبحثان التطورات الإقليمية والدولية، ذكرت صحيفة الجمهورية، أن سامح شكرى وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية روسيا سيرجى لافروف أمس.

ونقلت الصحيفة عن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، قوله، إن الاتصال تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، بما فى ذلك مسار تنفيذ المشروعات الاقتصادية التى تضطلع بها روسيا فى مصر.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم الخارجية، أن الوزيرين ناقشا عددا من التطورات على المستويين الإقليمى والدولى حيث حرص الوزير سامح شكرى على استعراض موقف مصر تجاه مختلف التطورات فى الشرق الأوسط مع إحاطة الوزير الروسى بنتائج الاتصاالت التى تجريها مصر لتعزيز الاستقرار والسلام فى المنطقة.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان تونس تنتخب برلمانا جديدا.. بدون "إخوان وحصانة" ذكرت صحيفة الجمهورية، أن الرئيس التونسى قيس سعيد، أدلى بصوته فى الانتخابات التشريعية التى انطلقت أمس فى الداخل، لانتخاب برلمان جديد فى الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق التى أعلنها الرئيس فى يوليو 2021.

ونقلت الصحيفة عن سعيد قوله من داخل مركز الاقتراع بحى النصر فى العاصمة التونسية، " سنصنع تاريخا جديدا لبلادنا".. مشددا على على ضرورة" منع من نهبوا البلاد ونصبوا أنفسهم أوصياء على الشعب" من العودة إلى المجلس التشريعى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى وقت سابق فتحت مراكز الاقتراع فى تونس أبوابها، استعدادا لإدلاء الناخبين بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية والتى تتميز بغياب المشاركة الإخوانية لأول مرة منذ عام 2011 ،والأولى فى عهد الرئيس الحالى.

وأوضحت الصحيفة أن هذه العملية الانتخابية تجرى وسط مراقبة أمنية مشددة، لتأمين مراكز التصويت والفرز فى كل أنحاء البلاد، ووفق الهيئة المستقلة للانتخابات، يتنافس فى الانتخابات نحو 1055 مرشحا بينهم 122 امرأة، على 151 دائرة انتخابية، ويصوت فيها نحو 9 ملايين ناخب ومن المقرر إعلان النتائج الأولية بين 18 و20 ديسمبر، أما النهائية فستصدر فى 19 يناير بعد البت فى الطعون.

واقتصاديا، وتحت عنوان "صندوق النقد" يتيح تمويلات إضافية لمصر بــ 14 مليار دولار، قالت صحيفة المصرى اليوم، وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر فى إطار «تسهيل الصندوق الممدد» بــ 3 مليارات دولار تقريبا.

وأوضحت الصحيفة أن القرار يمنح الضوء الأخضر لمصر للحصول على تمويل إضافى لصالحها بقيمة 14 مليار دولار تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجى وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددى الأطراف.

وأكدت الصحيفة أن موافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل تمثل تأكيدا إضافيا على مساندة المجتمع الدولى وشركاء التنمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وتعكس الثقة فى قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادى المستهدفة.

وفى موضوع آخر وتحت عنوان الحكومة الحكومة تسارع خطى تنفيذ توطين الصناعة، قالت صحيفة المصرى اليوم تواصل الحكومة افتتاح المشروعات، التى تستهدف تعميق وتوطين الصناعة المحلية، وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، فـى إطـار تسارع خطى الدولة لتشجيع ودعم الصناعة، ومضاعفة الصادرات فى القطاع.

وأوضحت الصحيفة، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء شهد افتتاح مركز التصنيع الرقمى بمصنع المحركات بحلوان التابع للهيئة العربية للتصنيع"، واصفا إياه بالمشروع شديد الأهمية ضمن مشروعات تعميق وتوطين الصناعة المحلية.

ونقلت الصحيفة عن مدبولى تأكيده فى مؤتمر صحيف أمس، أن الصرح الجديد يحتوى على أحدث وأعقد الماكينات التى وصلت إليها التكنولوجيا العالمية فى تصنيع مضخات وطلمبات المياه التى تستخدم فى محطات تنقية المياه ومحطة الصرف الصحى والصرف الصناعى.