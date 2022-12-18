الأرصاد: طقس اليوم دافىء نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 14

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر دافيء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.





وعن الظواهر الطبيعية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح أحيانا وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 14

العاصمة الإدارية 24 14

6 أكتوبر 25 15

بنهــــا 24 15

دمنهور 24 14

كفر الشيخ 24 13

المنصورة 25 15

دمياط 23 14

بورسعيد 24 14

الإسماعيلية 26 13

السويس 26 13

الزقازيق 25 14

شبين الكوم 25 14

طنطا 24 14

شلاتين 29 19

الإسكندرية 24 14

العلمين الجديدة 24 14

وادى النطرون 25 14

مطروح 23 13

السلوم 23 12

سيوة 24 10

العريش 24 13

رفح 24 13

الطور 26 14

كاترين 21 4

رأس سدر 27 13

نخل 23 7

طابا 25 15

نويبع 25 15

حلايب 27 19

شرم الشيخ 27 18

الغردقة 27 17

مرسى علم 27 17

الفيوم 25 11

بنى سويف 25 10

المنيا 25 10

أسيوط 26 10

سوهاج 27 11

قنا 28 12

الأقصر 28 14

أسوان 30 15

الوادى الجديد 28 11

أبوسمبل 28 13

أبو رماد 28 19

رأس حدربة 26 20