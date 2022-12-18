تاج الدين: أنواع كثيرة من الفيروسات يمكن أن تنقل للإنسان من خلال الحيوانات

جدة - نرمين السيد - وأضاف تاج الدين فى تصريحات له مساء اليوم السبت أنه لا يوجد قلق من مثل هذه الفيروسات، حيث إن الترقب والتتبع هى حاجز قوى لمثل هذه الفيروسات.

وحول تربية الحيوانات والطيور فى البيوت، قال تاج الدين، إن بعض الحيوانات والطيور مثل الحمام والببغاء، التى تربى فى المنزل قد تنقل أمراضا، خاصة الحمام؛ حيث إن بعض المربين يأكلونه؛ وهو ما يؤدى إلى الإصابة بتليف الرئة.

وحث مربى الطيور والحيوانات فى البيوت، بضرورة الكشف الدورى والفحص وأخذ التطعيمات والتحصينات، بجانب إبعاد كل من يعانى من الحساسية والمشاكل الصدرية، عنها.

وبخصوص الفيروسات التنفسية، عدد مستشار الرئيس بعضا من أنواعها قائلا: الإنفلونزا تدخل من ضمن الفيروسات التنفسية، كما أن كورونا فيروس تنفسى وكذا الفيروس المخلوى وطريقة العدوى والأعراض والعلاج واحدة، فعلينا الوقاية الشديدة لمنع الانتقال لهذه الفيروسات.

ونصح المواطنين بالاستمرار فى استخدام الأساليب الوقائية فى فصل الشتاء، وقال "على كل من يعانى من أعراض هذه الفيروسات؛ المكوث بالبيت والرجوع للطبيب".