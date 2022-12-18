حياة كريمة فى الغربية.. توفير 106 آلاف و21 فرصة عمل بزفتى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء عقده المحافظ مع أعضاء المكتب الفنى بالمحافظة لمناقشة موقف مشروعات المبادرة وتنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادى لخدمة أبناء مركز زفتى.

وبحسب بيان صحفى صدر عن المحافظة، فقد ناقش رحمى، خلال اللقاء، موقف مشروعات التمكين الاقتصادى التى يتم تنفيذها داخل 54 قرية و88 تابعا بقرى مركز زفتى ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، حيث يتم تنفيذ 943 مشروعا، وتم الانتهاء من 521 مشروعا وجارى العمل فى باقى المشروعات بنسبة إنجاز إجمالية 82%.

كما استعرض المحافظ أنشطة التمكين الاقتصادى التى يتم تنفيذها داخل قرى المبادرة، حيث نفذ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 35 دورة لــ 786 مستفيدا، إلى جانب 50 ندوة لــ 1346 مستفيدا مع توفير 1573 مشروعا بتكلفه 72,2 مليون جنيه وفرت 4413 فرصة عمل.

وأشاد المحافظ بالدور الذى تقوم به مديرية القوى العاملة فى توفير4147 فرصة عمل، وتدريب 89 سيدة بالوحدة المتنقلة للتدريب على حرفة الخياطة إلى جانب تنفيذ 92 ندوة توعيه لــ 2372 مستفيدا.

ووجه محافظ الغربية بالتوسع فى تجهيز المشاغل الحرفية للتدريب على مهنة الخياطة بقرى مركز زفتى، عقب النجاح الذى حققته المشاغل فى قرى نهطاى، وتفهنا العزب، وفرسيس وميت المخلص، والتى استفاد منها 121 سيدة.