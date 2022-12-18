الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباح اليوم

جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.





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