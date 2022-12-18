الصحة: الفيروس المخلوى ينتشر أكثر بين الصغار.. وتناول المضادات الحيوية خطأ

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبدالغفار، فى مداخلة ببرنامج مساء dmc المذاع على فضائية dmc اليوم السبت- أن الوضع الوبائى فى مصر؛ يشهد استقرارا، وأن أعراض الإصابة بالفيروس تكون ما بين بسيطة ومتوسطة، لكن لا يوجد لها علاج.

وأوضح أن "هذا الوقت تنتشر فيه الفيروسات على مستوى العالم، ليست مصر فقط نتيجة الغلق وعدم التهوية السليمة"، مشيرا إلى أن تناول المضاد الحيوى للفيروس الخلوي، خطأ؛ والأفضل تناول مخفضات الحرارة وعدم النزول للمدرسة والنوم الجيد وشرب السوائل.

وفى سياق آخر، قال عبد الغفار إن مصر نجحت - منذ التسعينيات - فى عملية زراعة الأعضاء بين الأحياء، لاسيما فى زراعات الكلى والكبد، وأن "نقل وزارعة الأعضاء البشرية، من خلال الأحياء أصعب من النقل من حديثى الوفاة".

وأوضح أن مصر استطاعت تحقيق طفرة فى هذا المجال، وأن مصر لديها منظومة متكاملة لزراعة الأعضاء، لكن زراعة الأعضاء يحتاج لوعى مجتمعى كبير لإنقاذ حياة المرضى، بحسب وصفه.