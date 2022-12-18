قرض صندوق النقد الدولى.. شهادة دولية بقوة الاقتصاد المصرى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان للصندوق، فإنه سيقدم لمصر 347 مليون دولار بصورة فورية لمساعدتها على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية.

ومن المتوقع أن يحفز البرنامج تمويلا إضافيا بقيمة 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، بما فى ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجى وشركاء آخرين.

ويعكس القرض الثقة الدولية فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، كما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى البلاد.