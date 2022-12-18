جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان للصندوق، فإنه سيقدم لمصر 347 مليون دولار بصورة فورية لمساعدتها على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية.
ومن المتوقع أن يحفز البرنامج تمويلا إضافيا بقيمة 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، بما فى ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجى وشركاء آخرين.
ويعكس القرض الثقة الدولية فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، كما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرض صندوق النقد الدولى.. شهادة دولية بقوة الاقتصاد المصرى (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.