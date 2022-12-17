خالد عبد الغفار: أمراض القلب تسبب 48% من معدل الوفيات سنوياً

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 11:40 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أن أمراض القلب تسبب 48% من الوفيات سنوياً ، مضيفا أننا خصصنا رقما ساخنا 16474 لكل من يشتكى من ضيق فى التنفس أو ذبحة صدرية لإنقاذ حياة المرضى، مؤكدا أن الصحة العالمية أشادت بمشروع الخريطة الصحية لكل محافظة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أن هناك تأخرا فى التعامل لحالات الأزمات القلبية قبل التوصل مع الطبيب أو المستشفى، لافتا إلى أننا نعمل على توعية الأسر على كيفية انعاش القلب من خلال دورات تدريبية فى أماكن التجمعات كالمدارس والمولات.

وتابع أن نقل زراعة الأعضاء البشرية من الأحياء أصعب من النقل من حديثى الوفاة، مضيفا أننا نهتم بملف زراعة الأعضاء البشرية وللأعلام دور كبير فى التوعية، مؤكدا أننا نحتاج لتصميم خريطة صحية خاصة بكل محافظة فى مصر لمعرفة احتياجاتها المختلفة، مؤكدا أن الرئيس السيسى وجه بتنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل خلال 10 سنوات.

أوضح أن زراعة الأعضاء يحتاج لعوى مجتمعى كبير لإنقاذ حياة المرضى، لافتا إلى أن إجراء أول عملية زراعة رئيسة فى مصر كانت يوم الأربعاء الماضى، مؤكدا أن وأعضاء البرلمان وقعوا على إقرار التبرع بالأعضاء البشرية.

وتابع أن مركز مصر لزراعة الأعضاء سيكون جزءا من المدينة الطبية، مضيفا أن ظاهرة التعدى على الأطباء خلال العشر سنوات الماضية كان كبير جدا، وهناك قانون للأطباء لحماية الأطباء ومقدمى الخدمات الصحية، ونستهدف حماية الأطباء ومقدمى الرعاية الصحية من التعدى عليهم بقانون جديد لحمايتهم، وخروج القانون فى دور الانعقاد القادمة للنواب.