محافظة الجيزة تبرز آخر الأعمال الإنشائية فى محطة مترو جامعة القاهرة الجديدة

جدة - نرمين السيد - وقالت الصفحة إنه من المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمحطة مترو جامعة القاهرة للخط الثالث الجديدة فى أكتوبر المقبل. وأضافت أن المحطة تخدم مناطق المهندسين وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور حتى جامعة القاهرة.

وتابعت أن محطة مترو جامعة القاهرة الجديدة ستقلل من الكثافة والإقبال عن الخط الثانى للمترو خصوصا فى أوقات الدراسة.

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