جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، استضافة مستشفى الجلاء التعليمى البروفيسور الإيطالى ماريو أنطونى، رئيس قسم واستشارى جراحة أورام النساء بمستشفى أدنبرة الملكى، فى إنجلترا، وذلك يوم السبت.





وأوضح الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أنه من المقرر له مناظرة وإجراء عدة عمليات جراحية معقدة بقسم جراحة أورام النساء بمستشفى الجلاء. وأضاف الدكتور محمد فوزى، أن استضافة استشارى جراحة أورام النساء بمستشفى أدنبرة الملكى، يعكس سياسة الهيئة المستديمة فى تطبيق أحدث التقنيات الجراحية داخل وحداتها لتقديم خدمة طبية متميزة لجميع المرضى مجانا، مما سيسهم فى سرعة إنهاء حالات قوائم الانتظار طبقا للمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الاتتظار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الجلاء التعليمى» يستضيف خبيرا عالميا لجراحات أورام النساء بالمنظار الجراحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.