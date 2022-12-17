كاتدرائية مارجرجس تنظم يوما روحيا وترفيها للمرضى وكبار السن

جدة - نرمين السيد - أقامت كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس بمدينة العاشر، يوما روحيا ترفيهيا لأسرة القديس أغسطينوس للمرضى وكبار السن.



جدة - نرمين السيد - أقامت كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس بمدينة العاشر، يوما روحيا ترفيهيا لأسرة القديس أغسطينوس للمرضى وكبار السن. بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهى وأعقبه صلوات وألحان التسبحة الكيهكية، كما قدم فريق بيورتى بعض الترانيم، وقُدمت فقرات وبابا نويل وتوزيع الهدايا.

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