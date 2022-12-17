تحصين أكثر من 90 ألف من الثروة الحيوانية ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - أعلن مدير الطب البيطرى بمحافظة بنى سويف الدكتور أحمد الجبالى، اليوم السبت، أن إجمالى الحيوانات التى تم تحصينها وصل إلى 90 ألفًا و260 رأسًا بواقع 79 ألفًا و998 رأسا من الأبقار و9522 رأسا من الجاموس و741 رأسا من الأغنام والماعز، وذلك خلال حملة تحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع التى انطلقت يوم 19 نوفمبر الماضى وحتى 14 من الشهر الجارى.





وأضاف الدكتور أحمد الجبالى - فى بيان اليوم - أن الحملة يتم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية، وأدوات ومعدات أعمال التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات للوصول إلى المستهدف. وأشار مدير الطب البيطرى إلى أن المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل مع مسئولى قطاع الطب البيطرى وتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدنى بجانب الجهود الرسمية.

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