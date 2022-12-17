حياة كريمة تُعيد بناء منزل راح ضحيته 4 أطفال فى أسيوط (صور)

جدة - نرمين السيد - ففى مدينة ديروط التابعة لمحافظة أسيوط توفى 4 أطفال إثر سقوط منزلهم، وفور انتقال مسؤولى حياة كريمة تبين أن المنزل المنهار كان يعيش فيه 15 فردًا من الجد والجدة والأولاد والأحفاد. ورفعت المؤسسة تقريرًا للجهات المعينة بالحادث واستكملت جميع الأوراق لبناء منزل جديد بدلا من المنزل المنهار.

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