وزير القوى العاملة: أتابع بنفسى مصداقية فرص العمل التى تعلن عنها الوزارة

جدة - نرمين السيد - دعا وزير القوى العاملة حسن شحاتة، الشباب المصرى، إلى الإقبال على العمل الحر، والقطاع الخاص، والاستفادة من كافة البرامج التى تقدمها الدولة لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة، والإقبال على التعليم الفنى والصناعى، باعتبار ذلك التوجه "لغة العصر".





وأوضح أن العالم أجمع -وليس مصر فقط- يسير فى هذا الاتجاه، ناصحا الشباب أيضا بالاستفادة من التدريب المهنى التى تقدمه وزارة القوى العاملة فى المحافظات عن طريق مراكز التدريب المتنقلة والثابتة، والمنتشرة فى جميع المحافظات، والتى تؤهل الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل، وتساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة تستفيد منها عملية التنمية أيضا.

وقال "الوزير" فى بيان صحفى اليوم السبت، أنه وجه جميع مديريات القوى العاملة فى الـ27 محافظة بتحرى المصداقية والدقة أثناء عرض جميع فرص العمل التى تتلقاها المديريات من شركات القطاع الخاص، والتى تعلن عنها الوزارة فى نشرة توظيف نصف شهرية، وبالمتابعة المستمرة للتأكد من مصداقية تلك الفرص، وإستلام راغبى العمل لوظائفهم.

ونصح الوزير، الشباب بألا يخجل من "العمل الحر" بعيدا عن "الوظيفة الميرى"، وأن يقبل على تلك الفرص، حتى لو كانت بعيدة عن مجال دراسته، وذلك حتى تأتى له فرصة أفضل، موضحا أنه يتابع ملف التوظيف، وفرص العمل هذه بنفسه، باعتباره واحد من ملفات الوزارة التى يوليها اهتماما كبيرا، ضمن مهام أخرى وخدمات عديدة تقدمها "الوزارة" للعامل وللشاب المصرى الراغب فى العمل فى الداخل والخارج، عن طريق مديريات القوى العاملة المنتشرة فى المحافظات "27 مديرية"، ومكاتب التمثيل العمالى فى الخارج" 9 مكاتب تحمى حقوق 4 ملايين و48 ألف عامل مصرى فى 8 بلدان".

وحث "الوزير شحاتة" الشباب الراغب فى العمل أن يستفيد من برامج وخطط الدولة للتدريب والتأهيل،موضحا أن تصريحات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تؤكد أن السياسات التى تمارسها الدولة المصرية على أرض الواقع تسير على قدم وساق نحو تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، فقد أكد الرئيس فى أكثر من لقاء بشأن الاستثمار وتطوير الصناعة وتنمية المشروعات القومية على أهمية التوسع تأهيل وإعداد العمالة لسوق العمل، وفقا للمتطلبات التى يحتاجها "السوق".

وأشاد فى الوقت ذاته، بالمبادرة الرئاسية "مهنتك مستقبلك" ضمن "حياة كريمة"، على تطوير قرى الريف المصرى من حيث الخدمات العامة التى كانت تنقصه لسنوات طويلة، والتى لم تقتصر على ذلك فقط، بل عملت على تأهيل الشباب والسيدات لسوق العمل والقضاء على البطالة،عن طريق وحدات تدريبية متنقلة تذهب اليهم فى تلك القرى لتدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا قادرين على حياة جديدة كريمة عن طريق توفير فرصة عمل حقيقة.

وواصل "الوزير" نصائحه للشباب المصرى والخريجين الجدد بالتوجه إلى مديريات القوى العاملة بالمحافظات التى يقطنون بها للاستفادة من الدورات التدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل، موضحًا أن "الوزارة" تستعد خلال هذه الأيام، ومع بداية العام المقبل "2023"،لنشر 11 وحدة تدريب متنقلة جديدة فى المحافظات، من بين 30 "وحدة" سيتم البدء فى تطويرها،وتجهيزها،تمهيدا للإنطلاق بشكل كامل مع نهاية العام القادم أيضا،وذلك لتدريب الشباب داخل المراكز والقرى والنجوع،على مهن يحتاجها سوق العمل، أبرزها:تركيب وصيانة كاميرات المراقبة واجهزة الانذار،وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الشاشات واجهزة الحاسب الآلى،وصيانة اجهزة التبريد والتكييف،والذكاء الاصطناعى، والحرف التراثية،واستخلاص الزيوت العطرية، والطهى والطبخ، وغيرها.

وأوضح "الوزير" أن هذه "الوحدات" الـ11 الجديدة، يجرى خلال هذه الإيام تجهيزها داخل مقر"الوزارة" بـ"شارع يوسف عباس - مدينة مصر" للانطلاق، لتنضم إلى "صديقاتها" من وحدات ومراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، والمنتشرة بالفعل على مستوى الجمهورية،والتى بابها مفتوح للجميع، وعددها 75 مركزا،منها 38 مركز ثابت،و10 وحدات تدريبية ثابتة،و27 وحدة تدريب متنقلة، تستهدف فى "الخطة الحالية" تنفيذ 479 دورة تدريبية على 49 مهنة،لتدريب 9448 شاب وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 الى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة، وذلك تنفيذا لخطة التدريب المهنى للعام المالى 2022-2023، والتى جرى اعتمادها.

وأوضح أيضا على وجود تنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن تنفيذ برنامج جديد لتمويل تطوير المدارس الصناعية والفنية بما يؤهلها للقيام بدورها فى "التعليم الفنى" ودعم ثقافة العمل الحر والخاص، مع إمكانية إستفادة وزارة القوى العاملة من هذه "المدارس"، خلال فصل الصيف حيث "العطلة الدراسية"، فى تدريب مهنى داخل القرى والمراكز والمدن بالمحافظات الاكثر احتياجا للعمل، بجانب مراكز "الوزارة" الثابتة والمتنقلة المشار إليها.