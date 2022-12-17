خالد عبدالغفار: تطوير منظومة الرعايات والحضانات والطوارئ بالمنشآت الصحية

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء اليوم السبت، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ممثلة فى الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، وشركة استرازينيكا مصر للصناعات الدوائية، بهدف دعم وتعزيز الخدمات المقدمة لمرضى «الذبحة الصدرية»، ضمن منظومة المشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ، وذلك تحت شعار «فى كل ثانية حياة».





ووقع البروتوكول عن وزارة الصحة والسكان، الدكتور حلمى عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، ومن جانب شركة استرازينيكا مصر الدكتور حاتم الوردانى رئيس مجلس الإدارة، بحضور عددا من قيادات ورؤساء الهيئات والقطاعات بالوزارة.

بدأت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلى قصير تناول إحصائيات المصابين بالأمراض الصدرية والجلطات القلبية داخل مصر، بالإضافة إلى الأعراض والأسباب المؤدية للإصابة بالنوبات القلبية والذبحات الصدرية، إلى جانب طرق التعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بالأمراض القلبية، وكيفية نشر الوعى والتثقيف المجتمعى بأضرار ومخاطر الإصابة بهذا النوع من الأمراض، فضلًا عن خطوات التواصل السريع مع المنظومة الصحية، عن طريق الخط الساخن «16474» لضمان سرعة الحصول على الخدمة الطبية.

وفى كلمته، أكد وزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الرعايات العاجلة والطوارئ، لتيسير حصول المريض على الخدمة، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون، الذى يستهدف دعم ورفع كفاءة منظومة المشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ، من خلال الربط بين مختلف قطاعات المنظومة الصحية، وفقًا لنظام ذكى مميكن، يضمن سرعة توفير أسرة الرعايات، وتيسير نقل مرضى الرعايات بين المستشفيات وفقًا للحالة الصحية، مؤكدا على أهمية نشر الثقافة المجتمعية بكيفية تقديم الإسعافات الأولية والانعاش القلبى والرئوى.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن البروتوكول يهدف أيضا إلى نشر التوعية الصحية بأعراض الذبحة الصدرية ونوبات القلب، وطرق تجنب الإصابة بالأمراض القلبية، وسبل التعامل مع الحالات الحرجة لمريض اشتباه الذبحة الصدرية، والأعراض المتعلقة بأمراض القلب والشرايين، وذلك من خلال إطلاق حملة توعوية شعارها «فى كل ثانية حياة» وذلك ضمن المشروع القومى لمنظومة الرعايات والحضانات والطوارئ، بإشراف الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بالوزارة.

وتابع «عبدالغفار»، أنه من ضمن أهداف البروتوكول، التعاون فى مجال تدريب الفرق الطبية على أحدث التوصيات العالمية فى التعامل مع مرضى جلطات القلب الحادة خلال الساعة الأولى والتى تسمى «الساعة الذهبية»، بالإضافة إلى دعم خبرات الكوادر البشرية من أطباء القلب، لضمان تشغيل وحدات الرعاية المركزة بكامل طاقتها الاستيعابية، فى كل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى التنسيق مع المستشفيات الجامعية لضمان تسجيل المرضى بكافة الأماكن المقدمة للخدمة الطبية، بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، لسهولة وسرعة نقل المرضى.

واستعرض الدكتور حلمى عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والمدير التنفيذى للمشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ بوزارة الصحة والسكان، معدلات الإنجاز بالمشروع القومى أثناء التشغيل التجريبى، والذى يقوم بتوفير أماكن بالرعايات الحرجة والحضانات بالتنسيق مع مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، مؤكدا أن هذا التعاون يعد نموذجاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم المنظومة الصحية، لافتًا إلى أن وزارة الصحة عكفت على تخصيص خط ساخن للحالات الحرجة 16474، لخدمة مرضى الحالات الحرجة والطوارئ، ليكون حلقة الوصل فى توفير الخدمات الطارئة، ومن ثم إرسال سيارة إسعاف مجهزة للمريض فى مكان تواجده.

فيما أكد الدكتور إسلام شوقى أستاذ القلب ورئيس الجمعية المصرية للقلب، أن هذا التعاون يلعب دورًا هامًا فى نشر الوعى بأسباب وأعراض أمراض القلب؛ وسبل التعامل مع الحالات الحرجة لمريض اشتباه الذبحة الصدرية، وغيرها من أمراض القلب والشرايين.

من جانبه، قال الدكتور حاتم الوردانى، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، إن الدولة المصرية تسير على خطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن ضمنها رفع كفاءة المنظومة الصحية، مشيرًا إلى نجاح العلاقات الثنائية بين الجانبين، مؤكدًا التزام «استرازينيكا» بدورها تجاه الخدمات الصحية، والتعاون مع الدولة المصرية لدعم المريض المصرى، وتسهيل الحصول على خدمات الرعاية الحرجة والعاجلة؛ خاصة وأن المشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ يشكل خطوة فارقة فى خدمة مرضى الجلطات الحادة.