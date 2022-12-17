وزيرا التنمية المحلية: شباب مصر لهم دور عظيم في بناء الجمهورية الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 08:35 مساءً - أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن شباب مصر لهم دور عظيم في بناء الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة جنباً إلي جنب مع مؤسسات الدولة المختلفة .

وقال وزير التنمية المحلية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، داعم رئيسي للشباب المصري في جميع محافظات الجمهورية والذين يمثلون حوالي ٦٠ ٪؜ إلى ٦٥ ٪؜ من إجمالي عدد السكان في مصر .

جاء ذلك خلال مداخلة اللواء هشام آمنة علي هامش فعاليات المنتدى الثالث من برلمان شباب شرق الدلتا الذي يعقد تحت شعار «العبور الي المستقبل » بمحافظة الشرقية وتنظمه وزارة الشباب والرياضة ، بحضور الدكتور أشرف صبحي ، وبمشاركة أعضاء برلمان شباب 4 محافظات هي " الدقهلية ، المنوفية ، دمياط ، الشرقية ".

وشارك في الجلسة كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وبحضور كل من الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبة محافظ الشرقية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب .

ووجه آمنة التحية والتقدير الي رئيس الجمهورية علي دعمه المستمر وتمكينه للشباب والمرأة منذ توليه المسئولية، مضيفًا “شرف كبير بالحضور اليوم في المنتدي مع هذه الكوكبة من شباب مصر الذين لهم دور عظيم في بناء الوطن ”.

وقال وزير التنمية المحلية : أتابع الأداء الواعي والمتميز والمتزن من الشباب الذين يدعمون مشروعات الدولة المختلفة في جميع القطاعات والمجالات وعلي رأسها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .