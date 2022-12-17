وظائف ومشروعات صغيرة.. «فرصة» ينظم أكبر قوافله بالأقصر

جدة - نرمين السيد - أطلق برنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، أولى فعالياته الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من أعماله الممولة بقرض من البنك الدولى بهدف توفير 50 ألف فرصة عمل ومشروع متناهى الصغر فى ثمانى محافظات "الفيوم - بنى سويف - المنيا- سوهاج- أسيوط- الأقصر- الشرقية- القليوبية"تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.





يأتى ذلك لتنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادى والتى تشمل أكثر من 2200 مستفيد بمحافظة الأقصر فى إطار تطبيق رؤية مصر 2030 بشأن تمكين مستفيدى برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة"، وتطبيق سياسات التحول للعمل الحر والانتقال من الاتكالية إلى الاستقلال المادى والشمول المالى.

وشهدت محافظة الأقصر الاحتفال بإطلاق المرحلة الأولى من التعاون مع مؤسسة "مهنة ومستقبل للتنمية"، بمشروع يستهدف الوصول لعدد 1273 أسرة من مستفيدى برنامج "تكافل وكرامة"، وبالتركيز على الفئة العمرية من سن 19 سنة وحتى 55 سنة، وذلك بتدريبهم فنيا ومهاريا على مهارات ومجالات العمل تمهيدا لتمويل أصول المشروعات الخاصة بهم.

وصرح الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى ومدير برنامج فرصة، بأن إطلاق هذه المرحلة، يأتى فى إطار تكثيف الجهود والتوسع لتمكين الفئات المستفيدة من منظومة الحماية وشبكة الأمان الاجتماعى، لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بتوسيع مظلة خدمات التمكين الاقتصادى جنباً إلى جنب، مع التوسع المستمر فى الخدمات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بأفضل آليات الشمول المالى المتاحة.

وأضاف الشبراوى، أنه تم تسليم أول مائة أسرة مشروعاتها الإنتاجية التى قامت باختيارها والتدريب عليها التى ستسمح لها بتوليد دخل وحياة كريمة، حيث تم تسليم كل أسرة قطيع صغير من الخراف به عدد أربعة رؤوس تم تدريبهم على سبل تربيتها وطرق تصنيع الأعلاف البديلة، وكذلك فهم الخدمات البيطرية والتى اتفق على تقديمها بشكل دورى للأسر، بالإضافة إلى ضمان عمليات التسويق وبيع الخراف بعد التربية، كما تم بدء تشبيك هؤلاء الأسر مع شباب المتطوعين من شبكة "داعم" للتمكين الاقتصادى وهم من شباب قرى مراكز محافظة الأقصر الذين حضروا عملية التسليم وتم البدء فى عمليات تقديم الدعم للأسر المشاركة بهدف رفع فرصة نجاح هذه المشروعات وتنميتها.

وأوضح الشبراوى، أن البرنامج نظم عددًا من جلسات التحفيز على العمل على مستوى محافظة الأقصر، شملت حوالى أربعة آلاف أسرة، وتم تقدم الأسر للتسجيل طواعية، وبناء عليها عقدت المؤسسة عددا من اللقاءات الجماهيرية التوعوية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، وذلك بمركز الطود وأرمنت وأسنا، تستهدف التوعية المجتمعية للوصول للفئات المستهدفة.

وحضر اللقاءات الأولى التمهيدية أكثر من 600 أسرة من مستفيدى تكافل وكرامة وأفرادها الباحثين عن العمل، وأغلبهم من السيدات المعيلات، والشباب فى المراحل العمرية المختلفة، والذى قام بملء طلبات التقدم وشارك فى الأنشطة التأهيلية والتدريبات التى قامت بها مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية بالتعاون والتشبيك مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات القاعدية فى شتى المناطق والمجتمعات بمحافظة الأقصر.

وقد تم تنظيم حفل تسليم المشروعات تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، والذى أثنى على برنامج فرصة وخدمات وزارة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى، وقد حضر كل من محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر وأحمد بشير مدير المؤسسة الشريكة.