وزير الشباب والرياضة يتفقد مركزي شباب بلبيس والعصلوجي ويفتتح ملتقي للتوظيف بمركز شباب بلبيس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 07:35 مساءً -

ضمن زيارته لمحافظة الشرقية التى يقوم بها اليوم، تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مركزي شباب بلبيس والعصلوجي، لرصد ما يحتاجه المركز من متطلبات على أرض الواقع، ومتابعة الأنشطة المقامة بهما.

تفقد وزير الرياضة معرض للمنتجات اليدوية لأبناء المحافظة، ومركز التخاطب وتنمية المهارات لذوي القدرات الخاصة، والذي يعمل على تنمية مهاراتهم، وتدريب الحواس السمعية والبصرية لديهم.

كما افتتح وزير الشباب والرياضة ملتقي التوظيف الذى تنفذه الوزارة بمركز شباب بلبيس، مؤكداً حرصه الدائم على إقامة ملتقيات التوظيف مساهمةً فى توفير أكبر عدد من فرص العمل للشباب المصري للعمل على تقليل الفجوة بين شباب الخريجين واحتياجات سوق العمل.

يشارك فى ملتقى التوظيف 32 شركة تعمل على توفير 3600 فرصة عمل، ويقام ضمن مبادرة "توظيف مصر" بالتعاون مع مؤسسة ميكروسوفت.

كما زار الوزير المشروع القومي للموهبة في ألعاب "تنس الطاولة - التايكوندو - الجودو - كرة السلة - العاب القوي"، لافتاً إلى دور المشروع القومي للموهبة فى اكتشاف العديد من المواهب من الشباب المصري حيث يتم انتقاءهم وإعدادهم جيدًا لتدعيم صفوف المنتخبات الوطنية، والمنافسة على ميداليات في البطولات المختلفة ودورات الألعاب الأولمبية.

كما تفقد الدكتور أشرف صبحى عدداً من المشروعات التي تنفذها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، وتتمثل فى "المشروع القومي لرياضة المرأة" والذي يهدف إلى تدريب الفتيات في "كرة اليد، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، كاراتيه، العروض الرياضية، ماراثون المشي والجري"، بمشاركة 300 فرد، وكذا مشروع "أطفال التوحد والإعاقات الذهنية"، والذي يهدف إلى تدريب 60 شاباً وفتاة من ذوي القدرات الخاصة على المهارات الحركية والأساسية ومهارات التواصل.

وافتتح وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية بطولة مواهب ٢٠٠٥ للعروض المختلفة والذي يأتي ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بالإضافة إلى افتتاح منافسات كأس الرئيس لكرة القدم لمحافظة الشرقية.

وعقب ذلك توجه الوزير إلى مركز شباب العصلوجي، حيث تفقد المبني الإداري للمركز والملعب القانوني بعد التطوير، وكذلك بعض الانشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتنمية النشء والشباب وهي "الرواق الازهري - قوافل حياة كريمة - وحدة ريحانة وندوات خاصة للفتيات - برنامج الشعب الكشفية والأرض الكشفية - اندية المناخ والبيئة - شعب الهوايات الرياضية للنشء قدم وخماسي وكراتيه وتنس طاولة وألعاب قوة - كورال اطفال - منتدى ثقافي - الهوايات الإنتاجية وورش تدريبية لصناعة البردي - والفن التعبيري".

رافق السيد الوزير خلال جولته اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، و الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، والدكتور ماجد العزازي رئيس مجلس الإتحاد العام لمراكز شباب مصر، وقيادات وزارة الشباب والرياضة وعدد من السادة نواب مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.