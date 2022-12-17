المغرب رابع المونديال وكروتيا تخطف البرونز للمرة الثانية في تاريخها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 07:35 مساءً - حصل منتخب المغرب على المركز الرابع فى بطولة كأس العالم 2022، عقب الخسارة أمام نظيره الكرواتي بنتيجة 2 - 1، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد خليفة الدولي، لحسم المنافسة على المركزين الثالث والرابع، فى مونديال قطر.

ومن المقرر أن يحصل المنتخب المغربي على 25 مليون دولار، بعد الحصول على المركز الرابع في البطولة، كما أعلن الفيفا مسبقا جوائز البطولة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد سبق وأعلن أنه سيوزع أكثر من 200 مليون دولار على الفريق التى ستسمح للاعبين بالمشاركة فى المحفل العالمي، وسيوزع فيفا 440 مليون دولار، بحد أقصى 370 ألف دولار يدفع لكل لاعب.

وأشار الفيفا إلى أن صاحب المركز الرابع سيحصل على 25 مليون دولار، فيما يحصل بطل كأس العالم على 42 مليون دولار، أما الوصيف فيحصل على 30 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث يحصل على 27 مليون دولار.

وجاءت جوائز كأس العالم كالتالى..

الفائز بكأس العالم: 42 مليون دولار

الوصيف: 30 مليون دولار

صاحب المركز الثالث: 27 مليون دولار

صاحب المركز الرابع: 25 مليون دولار

المنتخبات من المركز الخامس حتى الثامن : 17 مليون دولار لكل فريق

المنتخبات من المركز التاسع إلى السادس عشر: 13 مليون دولار لكل فريق

المنتخبات من المركز السابع عشر حتى 32: 9 ملايين دولار لكل فريق.

وأصبح منتخب المغرب ثالث منتخب أفريقي يصل للهدف 20 فى كأس العالم، بعد منتخب نيجيريا صاحب الـ23 هدفا، ومنتخب الكاميرون صاحب الـ22 هدفا.