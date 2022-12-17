وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن اتفاق مصر مع صندوق النقد- إنفوجراف

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالي أهم ما جاء في وثيقة مجلس الوزراء: الوثيقة تؤكد أن الاتفاق الجديد مع الصندوق يدعم تنفيذ المرحلة الثانية من "البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي" ويستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات وتعزيز مستويات التصدير وخلق المزيد من فرص العمل

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