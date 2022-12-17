انعقاد مؤتمر الإسكان العربى السابع بالعاصمة الإدارية غدا

جدة - نرمين السيد - يعقد مؤتمر الإسكان العربى السابع، غدا الأحد، الذى تستضيفه مصر على هامش فعاليات الدورة 39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، تحت عنوان "نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة"، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر الجارى.





ويعقد المؤتمر الذى تنظمه وزارة الإسكان، وبالتعاون مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العـرب - جامعة الدول العربية، ومن المقرر أن يشارك بالمؤتمر، وزراء الإسكان والتعمير العرب، ومسئولو ومتخذو القرار بالحكومات والسلطات المحلية، والمؤسسات العربية، والخبراء والأكاديميون المتخصصون فى مجالات الإسكان والتنمية الحضرية، وشركات التطوير والاستثمار العقارى، وشركات الحلول الذكية الكبرى، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل العقارى كالبنوك ومنظمات المجتمع المدنى، والمشاركين المهتمين بمجال التطوير والاستثمار العقارى والذكاء الاصطناعى.

ويأتى المؤتمر فى نسخته السابعة، ليؤكد على تعزيز التزامات جميع دول الوطن العربى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويسلط الضوء على أفضل الممارسات والتجارب للمدن الذكية والمستدامة، فى سبيل الارتقاء بجودة الحياة للدول العربية، كما يناقش المؤتمر من خلال جلساته العلمية سُبل النهوض بالعمران العربى، خاصة فى ظل التطورات التكنولوجية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التى يشهدها العالم.

كما يتضمن المؤتمر 4 محاور رئيسية: المحور الأول: المدن الذكية، والمحور الثانى: المدن المستدامـة، والمحور الثالث: جودة الحياة، والمحور الرابع: التجارب الإقليمية والعالمية، حيث تناقش تلك المحاور سُبل النهوض بالعمران العربى، خاصة فـى ظل التطورات التكنولوجية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التى يشهدها العالم، وذلك من خلال التركيز على آليات تخطيط المدن الذكية والمستدامة التى تحقق أعلى معدلات التنمية، وتلبى الطلب على السكن الملائم، وترتقى بجـودة الحياة لجميع فئات المجتمع.