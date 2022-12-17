جدة - نرمين السيد - فى حديثه لنزلاء السجن قال الأنبا باخوم، جميعنا أخطئنا، فلا فخر لأحد على أحد، كما نحتاج كلنا لرحمة الله، وشجع نيافته النزلاء قائلًا: "ليكن هذا الوقت وقتًا للرجوع للذات، للتوبة، ومقابلة شخص المسيح، النزيل بينكم".
رافقه فى الزيارة التى بدأها بأداء الصلاة، الأب يوحنا سعد، مسؤول لجنة يسوع السجين بالإيبارشية، وبعض أعضاء اللجنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأنبا باخوم يحتفل بعيد الميلاد مع نزلاء سجن أبوزعبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.