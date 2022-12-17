الأنبا باخوم يحتفل بعيد الميلاد مع نزلاء سجن أبوزعبل

جدة - نرمين السيد - فى حديثه لنزلاء السجن قال الأنبا باخوم، جميعنا أخطئنا، فلا فخر لأحد على أحد، كما نحتاج كلنا لرحمة الله، وشجع نيافته النزلاء قائلًا: "ليكن هذا الوقت وقتًا للرجوع للذات، للتوبة، ومقابلة شخص المسيح، النزيل بينكم".

رافقه فى الزيارة التى بدأها بأداء الصلاة، الأب يوحنا سعد، مسؤول لجنة يسوع السجين بالإيبارشية، وبعض أعضاء اللجنة.