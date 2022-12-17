محافظ الغربية يشيد بدور «القومى لحقوق الإنسان» فى تحقيق التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - أشاد محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمى، بدور المجلس القومى لحقوق الإنسان الفعال فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 التى تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة من خلال بناء مجتمع يتمتع بالمساواة والتوزيع العادل لفوائد التنمية وأعلى درجات الاندماج المجتمعى لكافة الفئات، وتعزيز مبادئ الحوكمة.





جاء ذلك خلال لقاء محافظ الغربية مع وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان، بديوان عام المحافظة، اليوم السبت، قبيل عقد اجتماعه التنسيقى لنشر ثقافة حقوق الإنسان مع ممثلى القطاعات الحكومية والوحدة العامة والوحدات الفرعية لحقوق الإنسان، بمشاركة الشباب الممثلين عن بعض الجهات، وبحضور الجهات التنفيذية وعضو المجلس محمد ممدوح، ومدير لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان جمال بركات، وأعضاء اللجنة بالمجلس بالديوان العام.

وأضاف رحمى، أن الجمهورية الجديدة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تسعى لتعزيز التوجه القائم على احترام حقوق الإنسان من خلال دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان فى السياسات العامة للدولة.

وعقب اللقاء، اجتمع وفد المجلس بعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة والتى استعرضت الجهود التى بذلت خلال العام المنصرف لنشر ثقافة حقوق الإنسان.

وفى ذات السياق، استعرضت لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجلس خطتها المستقبلية وأهدافها، من تكوين فهم وثقافة مشتركة فى المجتمع لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوسع فى برامجها الثقافية وإدراج أنشطة متنوعة لنشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق ممكن فى المجتمع، وعقد الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى مجال تعزيز الثقافة المجتمعية بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، وتصميم برامج تدريبية متخصصة ومستمرة للعاملين فى مجال حقوق الإنسان، ونشرها من خلال وسائل الإعلام، والتوسع بالبرامج والأنشطة على أكبر قدر ممكن فى المحافظة، وتمكين الشباب والمجتمع المدنى من المشاركة فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتثبيت مقررات خاصة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان لجميع الدورات والندوات.

كما عرض عضوا المجلس محمد ممدوح، وجمال بركات، على الحاضرين، دورهم فى الفترة القادمة من توسع مفهوم حقوق الإنسان، ونشره فى المجتمع وبين الشباب والطلاب، وتوحيد مصطلحاته، بهدف تدريب جيل جديد واعٍ مثقف ولديه المعرفة الكاملة عن حقوقه وواجباته، بالإضافة إلى مشاركة الشباب فى الفاعليات التى سوف تنظمها اللجنة.