التنمية المحلية: السيسى داعم رئيسى للشباب فى جميع محافظات الجمهورية

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، داعم رئيسى للشباب المصرى فى جميع محافظات الجمهورية والذين يمثلون حوالى 60%؜ إلى 65%؜ من إجمالى عدد السكان فى مصر.

جاء ذلك خلال مداخلة وزير التنمية المحلية، على هامش فعاليات المنتدى الثالث، من برلمان شباب شرق الدلتا والذى يعقد تحت شعار "العبور إلى المستقبل"، بمحافظة الشرقية وتنظمه وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وبمشاركة أعضاء برلمان شباب 4 محافظات هى الدقهلية، المنوفية، دمياط، الشرقية.

وشارك فى الجلسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وبحضور كل من الدكتور أحمد عبدالمعطى نائب محافظ الشرقية والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة محافظ الشرقية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب.

ووجه هشام آمنة، التحية والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، على دعمه المستمر وتمكينه للشباب والمرأة منذ توليه المسئولية، معربًا عن سعادته بالحضور اليوم فى المنتدى مع هذه الكوكبة من شباب مصر الذين لهم دور عظيم فى بناء الوطن.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه يتابع الأداء الواعى والمتميز والمتزن من الشباب الذين يدعموا مشروعات الدولة المختلفة فى جميع القطاعات والمجالات وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح هشام آمنة، أن عدد العاملين من السيدات فى الديوان العام للوزارة والمحافظات يصل الى حوالى 50%؜ من اجمالى عدد العاملين، لافتا إلى أن هناك تمكينًا للمرأة والشباب فى كل قطاعات الدولة وتوليهم القيادة فى الحكومة كوزراء ومحافظين نواب محافظين بالإضافة إلى وجود عدد من الشباب والسيدات فى مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

ووجه وزير التنمية المحلية، الشباب بضرورة تطوير مهاراتهم بصورة مستمرة والتسلح بالعلم والمعرفة والإخلاص والمثابرة، وأن يثقوا فى أنفسكم والمستقبل لكم فى الجمهورية الجديدة.

وأشاد هشام آمنة، بتجربة مؤسسة حياة كريمة التى ترأستها إحدى الشابات المتميزات والتى حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية بدعم من القيادة السياسية.

وقال إن مبادرة حياة كريمة حققت عدالة اجتماعية كبيرة لجميع القرى فى الريف المصرى، خاصة فى محافظات المرحلة الأولى ولم تشهدها القرى منذ عقود طويلة، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية للمبادرة ستتخطى تريليون جنيه؛ لخدمة حوالى 56 مليون مواطن، وتوفير الخدمات المختلفة لهم، مثلما يحصل عليها سكان المدن.

وأضاف أن عدد المشروعات المنفذة فى محافظات المرحلة الأولى بلغت حوالى 24 ألف مشروع، وتخطت تكلفتها حوالى 300 مليار جنيه فى 1470 قرية مصرية عبر إقامة مشروعات خدمية جديدة فى قطاعات الصحة والتربية والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى والاتصالات والشباب والرياضة، ليحصل المواطن فى الريف على حقوقه وكل الخدمات بدلًا من التوجه إلى المدينة.

وتابع آمنة أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الوزارات والهيئات المختلفة بالحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى فيما يخص المبادرة الرئاسية، فى ظل متابعة على أرض الواقع من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مضيفا أن نسب التنفيذ فى مشروعات حياة كريمة بالمحافظات بلغت أكثر من 70% فيما يخص المرحلة الأولى.

وواصل الوزير: رأينا منذ أيام قليلة افتتاح الرئيس السيسى لمجمع الخدمات الحكومية الجديد فى إحدى قرى محافظة الدقهلية وستتوالى الافتتاحات لمشروعات حياة كريمة خلال الفترة القادمة.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بمستوى التعاون والتنسيق الجارى مع وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات المختلفة على أرض المحافظات، لافتا إلى تعاون الوزارة مع جميع الوزارات والهيئات لتنفيذ خطط وبرامج الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشاد بالشباب المنتمى إلى برلمان الشباب على مستوى الجمهورية والبالغ عددهم حوالى 60 ألف شاب، لافتا إلى تعاونه السابق مع هؤلاء الشباب فى محافظة البحيرة خلال تولية مسئولية المحافظة واستماعه لمقترحاتهم وآرائهم، مشيرا إلى أن المحافظين يتعاونون مع هؤلاء الشباب أيضًا لدعم نجاح المشروعات المنفذة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسى تعمل على مواجهة التداعيات الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية والتى أثرت على أسعار السلع والخدمات على مستوى العالم وعدم توفرها فى بعض الدول، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة للسيطرة على أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية وتخفيف العبء على المواطنين بسبب تلك الأزمة وفقاً للإمكانيات المتاحة بالدولة.

وقال آمنة إن القيادة السياسية تتابع عن كثب مشروعات الاستصلاح الزراعى القومية فى عدد من المحافظات المصرية ومنها الدلتا الجديدة ومستقبل مصر لتوفير الأمن الغذائى والسلع الغذائية للمواطنين وعدم استيرادها من الخارج.

وأكد أهمية دور الشباب فى مساعدة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية التى تمثل أمنا قوميا، داعيا برلمان الشباب بمختلف المحافظات بالتعاون مع المحافظين والوزارات المعنية لمنع التعديات والمخالفات على الأراضى الزراعية.

وأعرب عن استعداد الوزارة للتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والمحافظات فى هذا الشأن ليكون لهؤلاء الشباب دور فى هذا الملف الحيوى والمهم، مشيرا إلى أهمية الدور الفعال فى هذا الملف والتعاون منعا لأى مخالفات وتعديات على الأراضى الزراعية ومستعدين لتوفير أى تدريب لكم فى هذا الملف والدولة تتعامل بحسم وكل قوة لمنع أى تعديات.

من جانبه، وجّه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الشكر لوزير التنمية المحلية على هذه المبادرة، معربا عن استعداده التام للتعاون لتنفيذ دعوته.

كما توجّه وزير التنمية المحلية بالشكر لوزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية للمشاركة فى منتدى برلمان شباب شرق الدلتا.

وردا على سؤال لأحد الشباب من محافظة المنوفية حول إعادة الشيء لأصله عند تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالمحافظات ودور الوزارة فى هذا الملف، قال هشام آمنة إن هناك توجيهات مستمرة للمحافظات بضرورة الحفاظ على البنية التحتية والمرافق عند تنفيذ أى مشروعات جديدة خاصة فى مجال الطرق بعد الحفر لتنفيذ مشروعات المرافق "الكهرباء – الغاز – مياه الشرب – الصرف الصحى" وإعادة الشىء لأصله.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تكليف المحافظات بأن تقوم كل جهة بإعادة الشيء لأصله بمعرفتها بقدر ما قامت به من أعمال على أن تتولى لجنة فنية هندسية محايدة استلام الأعمال التى تمت لضمان الحفاظ على المال العام.

وأوضح آمنة أن الوزارة والمحافظات يعملون كفريق عمل واحد لخدمة المواطن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه من الدولة والجميع يعمل على الحفاظ على كل الاستثمارات التى تضخها الدولة على أرض المحافظات.