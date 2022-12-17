حياة كريمة فى سوهاج.. تنفيذ 80٪ من أعمال وحدة طب الأسرة بقرية تل الزوكى

جدة - نرمين السيد - وقالت حياة كريمة بمحافظة سوهاج، إن وحدة طب الأسرة بقرية تل الزوكى، تقدم رعاية صحية مميزة لأهالى القرية.

وأضافت أن الوحدة تشمل مكتب خدمات كبار السن، وعيادة متابعة حمل، وعيادة أسنان، وعيادتين لطب أسرة، عيادة صحة عامة، ومكتب صحة، وغرفة تطعيمات ومتابعة نمو الطفل، وصيدلية، وغرفة إسعافات أولية.

وتابعت أنه يأتى ذلك بالإضافة إلى معمل دم، وآخر للطفيليات، وغرفة تثقيف صحى، وغرفة مشورة وتنظيم أسرة، وغرفة مؤشرات حيوية، إلى جانب المكاتب الإدارية وغرف الخدمات.

وأوضحت أن وحدة طب الأسرة بقرية تل الزوكى سيتم تسليمها ودخولها الخدمة فى شهر يناير 2023.