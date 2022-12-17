جدة - نرمين السيد - وقالت حياة كريمة بمحافظة سوهاج، إن وحدة طب الأسرة بقرية تل الزوكى، تقدم رعاية صحية مميزة لأهالى القرية.
وأضافت أن الوحدة تشمل مكتب خدمات كبار السن، وعيادة متابعة حمل، وعيادة أسنان، وعيادتين لطب أسرة، عيادة صحة عامة، ومكتب صحة، وغرفة تطعيمات ومتابعة نمو الطفل، وصيدلية، وغرفة إسعافات أولية.
وتابعت أنه يأتى ذلك بالإضافة إلى معمل دم، وآخر للطفيليات، وغرفة تثقيف صحى، وغرفة مشورة وتنظيم أسرة، وغرفة مؤشرات حيوية، إلى جانب المكاتب الإدارية وغرف الخدمات.
وأوضحت أن وحدة طب الأسرة بقرية تل الزوكى سيتم تسليمها ودخولها الخدمة فى شهر يناير 2023.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة فى سوهاج.. تنفيذ 80٪ من أعمال وحدة طب الأسرة بقرية تل الزوكى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.