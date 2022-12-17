ضمن حياة كريمة.. تنفيذ أكثر من 80% بوحدة طب الأسرة بقرية تل الزوكي في سوهاج



احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 06:30 مساءً - وصل التنفيذ بوحدة طب الأسرة بقرية تل الزوكي في سوهاج ضمن «حياة كريمة» أكثر من 80% لتقديم رعاية صحية مميزة لأهالي القرية. وتشمل الوحدة مكتب خدمات كبار السن، عيادة متابعة حمل،عيادة أسنان، عيادتين لطب أسرة، عيادة صحة عامة، مكتب صحة، غرفة تطعيمات ومتابعة نمو الطفل، صيدلية، غرفة إسعافات أولية. معمل دم، معمل طفيليات، غرفة تثقيف صحي، غرفة مشورة وتنظيم أسرة.، غرفة مؤشرات حيوية. فضلا عن مكاتب الإدارية وغرف الخدمات. ومن المتوقع التسليم النهائي للمشروع في شهر يناير 2023.

