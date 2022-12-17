- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، بما فى ذلك مسار تنفيذ المشروعات الاقتصادية التى تضطلع بها روسيا فى مصر.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم الخارجية، أن الوزيرين ناقشا عددًا من التطورات على المستويين الإقليمى والدولى، وحرص الوزير سامح شكرى على استعراض موقف مصر تجاه مختلف التطورات فى الشرق الأوسط، مع إحاطة الوزير الروسى بنتائج الاتصالات التى تجريها مصر لتعزيز الاستقرار والسلام فى المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسى العلاقات الثنائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.