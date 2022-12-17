وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسى العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، بما فى ذلك مسار تنفيذ المشروعات الاقتصادية التى تضطلع بها روسيا فى مصر.



وأضاف المتحدث الرسمى باسم الخارجية، أن الوزيرين ناقشا عددًا من التطورات على المستويين الإقليمى والدولى، وحرص الوزير سامح شكرى على استعراض موقف مصر تجاه مختلف التطورات فى الشرق الأوسط، مع إحاطة الوزير الروسى بنتائج الاتصالات التى تجريها مصر لتعزيز الاستقرار والسلام فى المنطقة.