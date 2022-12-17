محافظ القاهرة يعلن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول

جدة - نرمين السيد - وشدد محافظ القاهرة - فى بيان - على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

من جانبه، أشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أيمن موسى إلى أن طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائى وما يعادله سيؤدون الامتحانات فى الفترة من الخميس 12 يناير حتى الثلاثاء 17 يناير، وامتحانات طلاب الصف السادس الابتدائى، وما يعادله ستكون فى الفترة من الخميس 5 يناير حتى الأربعاء 11 يناير، وامتحانات الأول الإعدادى العام والرياضى وما يعادله فى الفترة من الخميس 5 يناير حتى الخميس 12 يناير، وامتحانات الثانى الاعدادى العام والرياضى وما يعادله فى الفترة من الثلاثاء 10 يناير حتى الاثنين 16 يناير، وامتحانات النقل الإعدادى المهنى من الثلاثاء 10 يناير حتى الاثنين 16 يناير.

وأوضح أن امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين من الأربعاء 18 يناير حتى الأربعاء 25 يناير، والإعدادية المهنية من الأربعاء 18 يناير حتى الأربعاء 25 يناير وامتحانات النقل للتعليم الفنى من الاثنين 9 يناير حتى الأربعاء 25 يناير، وامتحانات الأول والثانى الثانوى وما يعادلها من السبت 14 يناير إلى الأربعاء 25 يناير.

ولفت إلى أن الامتحانات ستتوقف يوم السبت 7 يناير بسبب أعياد الميلاد ويوم الخميس 19 يناير عيد الغطاس.