بريطانيا تتجمد.. تحذيرات عاجلة من مكتب الأرصاد بشأن وصول الحرارة لـ 13...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 05:31 مساءً - أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن المملكة المتحدة من المقرر أن تتعرض لـدرجات الحرارة المتجمدة والعواصف الثلجية في جميع أنحاء بريطانيا في نهاية الأسبوع حيث تنخفض الحرارة إلى 13.5 درجة تحت الصفر.

وبدأ مكتب الأرصاد الجوية في نشر تحذيراته بشأن حالة الجليد، في معظم أنحاء إنجلترا واسكتلندا وويلز، كما أصدرت وكالة الأمن الصحي البريطانية تحذيرًا للطقس البارد لجميع أنحاء إنجلترا حتى منتصف ليل الأحد، حيث يمكن أن تتعرض مناطق في جميع أنحاء البلاد لعواصف ثلجية وجليدية.

يقول خبراء الأرصاد، إن درجات الحرارة تتفاقم يوم الأحد، مما يترتب عليها رياح قوية تؤدي إلى تساقط الثلوج والعواصف الثلجية والجليد والأمطار المتجمدة، مما يخلق ظروفًا خطرة على الطرق، وتم تحذير السكان من الأسطح الجليدية التي تكون سببًا في صعوبة السفر في أماكن قليلة في هذه المنطقة.

كما أصدرت وكالة الأمن الصحي تحذيرًا من المستوى الثالث للطقس البارد في جميع أنحاء إنجلترا حتى منتصف ليل الأحد، والذي يفيد بأنه قد يزيد من المخاطر الصحية على المرضى المعرضين للخطر ويعطل تقديم الخدمات.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأرصاد الجوية هيلين كوجي: نظرًا لأن الهواء المعتدل يلتقي بالهواء البارد الموجود حاليًا فوق بريطانيا، فستكون هناك موجة عابرة من الثلج، ربما إلى مستويات منخفضة خاصة في الشمال، بالإضافة إلى خطر تساقط الأمطار على الأسطح المتجمدة، والرياح القوية على المناطق المرتفعة في شمال بريطانيا.