التضامن تستعرض تجربة مصر فى الحماية الاجتماعية أمام منتدى السياسات الإقليمى

جدة - نرمين السيد - عرضت وزارة التضامن الاجتماعى، التجربة المصرية الناجحة فى مجال الحماية الاجتماعية أمام منتدى السياسات الإقليمى عن "برامج الحماية الاجتماعية فى المنطقة العربية"، والذى عقد فى العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة ممثلى الدول العربية وممثلين عن الجهات الدولية والخبراء فى سياسات الحماية الاجتماعية.





مثلت وزارة التضامن الاجتماعى، جمهورية مصر العربية بالمنتدى، وعرض الدكتور ياسر عبد السلام مدير العمليات ببرنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" بوزارة التضامن الاجتماعى التجربة المصرية الناجحة لتطور منظومة الحماية.

وأكد أن ما شهدته منظومة الحماية الاجتماعية من تطور جاء فى إطار التزام سياسى من الدولة المصرية لتبنى سياسة النمو الاقتصادى العادل من خلال خطط تنموية مستدامة مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة 2030، واستراتيجيات قطاعية للحماية الاجتماعية تتأسس على الاستهداف والاستمرار فى ظل كون الحماية الاجتماعية جزء من الدستور المصرى واستراتيجية 2030.

وخلال عرضه أمام المنتدى استعرض عبد السلام، تطور منظومة الحماية، وتواجه مصر الفقر من منظور متعدد الأبعاد بالتوازى مع فقر الدخل ومؤشرات القياس، موضحا الجهود المبذولة من جانب الدولة فى تقوية شبكات حماية اجتماعية فعالة عبر عدد من محاور العمل من برامج تحويلات نقدية ودعم معاشات والدعم السلعى والتأمين الصحى وبرنامج الإسكان الاجتماعى وتطوير القرى الفقيرة وتطوير العشوائيات والتدريب والتشغيل والإقراض والتأمينات والمعاشات.

وأوضح أن برنامج "تكافل" نجح فى تحقيق آثار إيجابية على حياة المواطنين، وأظهرت دراسات تقييم الأثر للبرنامج أن 100% من أطفال أسر "تكافل" مسجلون بالمدارس بما يشمل 4.5 مليون طفل منهم 50% فى المرحلة الابتدائية، و20% فى المرحلة الإعدادية ،و9% فى المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى 22% أطفال دون سن التعليم، كما نجح البرنامج فى زيادة إنفاق الأسر الفقيرة على الغذاء مما يساهم فى تحسين مؤشرات التغذية، وزيادة إنفاق الأسر المستفيدة على المستلزمات المدرسية لأطفالهم الدارسين، وانخفاض معدلات التقزم والهزال، وفقا لتقديرات المسح الديموغرافى والصحى الصادر عن الجهاز المركزى للإحصاء عام 2019، وتمكين النساء من المشاركة فى اتخاذ القرار كون بطاقات الصرف باسمها "85%"، وتغطية 62%من إجمالى الأسر تحت خط الفقر على مستوى الجمهورية حتى عام 2017.

وأشار إلى أنه تم ميكنة البرنامج بكل مراحله بداية من التسجيل حتى الصرف وتحقيق الربط الشبكى مع اللجان الطبية المتخصصة، ومع الجهات الشريكة، وتم ميكنة المديريات والإدارات وجارى الانتهاء من ميكنة جميع الوحدات الاجتماعية بنهاية العام الحالى.

وتناول المشروطية الصحية والتعليمية بالبرنامج، مشيرا إلى أن من أهم السياسات بشأن الدعم النقدى الموحد عام 2022 هو إضافة مليون أسرة لبرنامج "تكافل وكرامة" ليصبح إجمالى المستفيدين 5.2 مليون أسرة، وزيادة ميزانية "تكافل وكرامة" من 19 مليار 2020 لتصل إلى 25 مليار جنيه مصرى من موازنة الدولة 2022 ، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه بالتعاون من التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وزيادة عدد الرائدات الاجتماعيات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى من ألفى رائدة إلى 20 ألف رائدة، وتم تدريبهن للقيام بالزيارات الميدانية وتوصيل رسائل التوعية المختلفة وحملات التوعية المختلفة التى منها حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.