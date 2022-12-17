«الدواء المصرية» تؤكد على الفحص والرقابة الدورية للإنتاج والتوزيع

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 03:30 مساءً - أكدت هيئة الدواء المصرية، على أن جميع الأدوية، المسجلة بهيئة الدواء المصرية، والتي يتم تداولها في الأسواق، آمنة وفعالة وذات جودة عالية، فضلاً عن مطابقتها لكافة معايير ومتطلبات التصنيع، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ وتخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة.

وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نقلاً عن هيئة الدواء المصرية، أكدت الهيئة حرصها على تكثيف متابعة الأسواق لسرعة ضبط أية تشغيلات مغشوشة وتحريزها بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة، مع تنفيذ حملات تفتيشية بشكل دوري على مختلف الصيدليات بكافة محافظات الجمهورية، وسحب عينات عشوائية من الأدوية، وتحليلها بمعامل الهيئة، للتأكد من سلامتها.

وتجدر الإشارة إلى وجود 19 شريكاً بالشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما» وتصدر لـ43 دولةً؛ وذلك، بحسب تصريحات صحفية سابقة، للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ لافتاً إلى أن طموحات مصر أكبر ذلك، مع إنشاء شركة للتسويق الدوائي.