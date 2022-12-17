وزيرة البيئة: نسعى للوصول إلى تمويل عادل للتنوع البيولوجى

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية وجود صندوق عالمى مستقل للتنوع البيولوجى، واعتبرتها فكرة جيدة كآلية تمويلية ستساهم فى تنفيذ الإطار العالمى للتنوع البيولوجى لما بعد 2020، ورفع الطموح به، مما يتطلب كيانا مستقلا يعمل على تحقيق الأهداف الطموحة لهذا الإطار بتمويلات جديدة.





جاء ذلك خلال لقائها مع تيريز كوفى، وزيرة الدولة للبيئة والغذاء والشؤون الريفية بالمملكة المتحدة، ضمن سلسلة لقاءاتها الثنائية على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى COP15 بكندا، حيث ناقشتا النقاط الخلافية بين عدد من الدول في مفاوضات الإطار العالمى للتنوع البيولوجى المنتظر صدوره عن المؤتمر، وخصوصا الجزء المتعلق بإنشاء صندوق عالمى لتمويل التنوع البيولوجى.

وأشارت الوزيرة إلى أن تمسك بعض الدول بالاستمرار فى العمل من خلال مرفق البيئة العالمى GEF كآلية تمويلية حالية، يتطلب النظر لعدد من الاعتبارات، منها خلق نافذة مستقلة لتمويل التنوع البيولوجى تحت مظلة مرفق البيئة العالمى، تكون ذات إطار حاكم يتيح التوازن فى عملية صنع القرار بين الدول النامية والمتقدمة، ويتيح إمكانية الوصول للتمويل بمعايير عادلة تتناسب مع التزامات الدول لتنفيذ الإطار العالمى للتنوع البيولوجى، والإبلاغ المباشر لمؤتمر التنوع البيولوجى، موضحة أنه سيتم مناقشة إنشاء صندوق عالمى للتنوع البيولوجى خلال 2025/2023، بشكل أكثر تفصيلا يشمل نظم الرقابة والإبلاغ وبناء القدرات.

وناقشت الوزيرتان عددا من النقاط محل الخلاف بين الدول فى مفاوضات الإطار العالمى للتنوع البيولوجى، ومنها الاستخدام المستدام للأراضى، والحلول القائمة على الطبيعة ومدخل النظم البيئية، وأيضا هدف تقليل المخاطر والاستخدام للمبيدات 50%، حيث أشارت ياسمين فؤاد إلى حرص مصر على تحقيق تقدم فى هدف الحلول القائمة على الطبيعة والمدخل القائم على النظام البيئى، ضمن اهتمام مصر بالربط بين المناخ والتنوع البيولوجى، مما دفعها لتخصيص يوم كامل خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 حول التنوع البيولوجى لإتاحة الفرصة لجمع المهتمين بالمجالين، وإطلاق مبادرة عالمية بالتعاون مع ألمانيا حول الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، وحشد بعض الاستثمارات الخضراء فى هذا المجال، لتمهيد الطريق لطرح لمناقشة هذا الشأن فى مؤتمر التنوع البيولوجى COP15 بمونتريال.

ومن جانبها، أكدت وزيرة البيئة البريطانية أهمية الوصول لتوافقات بين الدول فى النقاط محل الخلاف، وخصوصا فيما يخص آليات التمويل بما يمنح مزيد من الثقة للدول المانحة فى وضع مزيد من التمويلات للتنوع البيولوجى، مشيدة بالدور المصرى الكندى فى قيادة مشاورات الإطار العالمى للتنوع البيولوجى.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن أملها فى الوصول لتوافقات لإيجاد أرضية مشتركة بين الدول للانطلاق منها من أجل مصلحة الكوكب، مؤكدة أن مصر واجهت هذا التحدى خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجى السابق COP14، ولم تتوان فى الوصول للتوافقات المطلوبة، مشددة على أهمية التوافق حول الجزء الخاص بالتمويل سواء من حيث حجم التمويل والإطار الحاكم له وضمان إمكانية الوصول له، وتحقيق العدل والمساواة بين الدول فى اتاحة التمويل.