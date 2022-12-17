التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يختتم عام 2022 عام المجتمع المدني بتدشين...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 02:34 مساءً - الفرحة تغمر أهالي قرية الفارسية وقري مركز الواسطي بعد إعادة اعمارهم ... وافتتاح المرحلة الرابعة بأول مستشفى صديق للبيئة بالصعيد، وأيضا قوافل ستر وعافية التي تجوب محافظات صعيد مصر،

تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة بذل اقصى الجهود للارتقاء بصعيد مصر.. واعلان سيادته عام 2022 عام المجتمع المدني، والذي وحدت مؤسسات المجتمع المدني جهودها معاً تحت مظلة كبري وهي التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي،

قام التحالف الوطني واعضاءه على مدار شهر ديسمبر وفى ختام عام 2022 يوميا بتنفيذ العديد من الفعاليات المكثفة والمتنوعة والغير تقليدية تحت شعار “قطار الخير" لأهالي محافظات صعيد مصر.

واشار التحالف في بيانه ان فعاليات قطار الخير لأهالينا في صعيد مصر بدأت مع اول شهر ديسمبر بإطلاق التحالف لقافلتين موسعتين بمحافظة قنا تم تنظيمهما لأهالي قرية التطويرات و دندرة والقرى المجاورة

وتم خلالهما تقديم خدمات متنوعة طبية، تنموية، توعوية وأيضا ترفيهية لأكثر من 20 ألف مواطن

كما شملت خدمات قطار الخير إدخال الفرحة على اهالي قرية الفارسية بمركز اسنا في محافظة الاقصر بإعادة إعمار 30 منزل لتصبح منازل سكن كريم بعدما كانت متهالكة حيث اشتمل الإعمار على بناء الجدران والأسقف خرسانة وتم عمل محارة وأبوب وشبابيك وارضيات سيراميك وفرش المنازل فرش كامل.

وأعلن التحالف انه وفى إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس في جانب التمكين الاقتصادي لعوائل الاسر الاشد احتياج وضمن مبادرة مراكب الرزق سلم التحالف 30 مركب صيد حديثة ل 30 صياد من أهالي قرية الفارسية ، فضلا عن إنشاء دار لتحفيظ القران الكريم وتقديم اجهزة كهربائية لعدد من الفتيات المقبلات على الزواج في القرية من غير القادرين كما اطلق مبادرة صناع الدفا لتوزيع بطاطين الشتاء لمواجهة البرد.

واضاف التحالف انه واستكمالا لمنظومة الخدمات الطبية غير التقليدية في صعيد مصر يتم افتتاح المرحلة الرابعة من مستشفى شفاء الاورمان اول مستشفى يحصل على شهادة مستشفى صديق للبيئة وليصبح شفاء الاورمان اول مدينة طبية متكاملة لعلاج امراض السرطان في صعيد مصر.

وتابع التحالف بأنه وبالتوازي مع افتتاح المرحلة الرابعة من مستشفى شفاء الاورمان يتم الاستمرار في سلاسل قوافل ستر وعافية المتكاملة حيث يصل قطار ستر وعافية الى أهالي قرى سلوا والرغامة

بكوم أمبو بأسوان لتقديم خدماتها الطبية والتوعوية والتنموية والمساعدات الانسانية لأكثر من 35 ألف من أهالي القريتين والقرى المجاورة

واشار التحالف في بيانه استمرار فعاليات قطار الخير لصعيد مصر بقوافل ستر وعافية حيث يصل قطار خدمات المبادرة الى قرى الدير والنمسا مركز اسنا بمحافظة الأقصر، وايضا استمرار الفرحة بتسليم 150 منزل لأهلينا بمركز الواسطي بمحافظة بني سويف بعد إعادة تأهيلهم وإعمارهم

واوضح التحالف ان فعاليات قطار الخير لمحافظات صعيد مصر سوف يختتم عام 2022 بسلسلة متميزة ومتنوعة من الخدمات التنموية الغير تقليدية لصالح أهالي محافظة سوهاج وافتتاح عدد اخر من المشروعات التنموية.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعيةومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.