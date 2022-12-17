وزير التنمية المحلية يشهد اليوم بمحافظة الشرقية المُنتدي الثالث من برلمان...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 02:34 مساءً - وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، الي مقر محافظة الشرقية لحضور المنتدي الثالث من برلمان شباب شرق الدلتا والذي يعقد تحت شعار «العبور الي المستقبل » وتنظمه وزارة الشباب والرياضة ، بحضور الدكتور أشرف صبحي ، وبمشاركة أعضاء برلمان شباب 4 محافظات هي " الدقهلية ، المنوفية ، دمياط ، الشرقية ".

وكان في استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله إلي المحافظة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبة محافظ الشرقية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

وتعقد فعاليات المُنتدي الثالث من برلمان شباب شرق الدلتا ، في قاعة المؤتمرات بجامعة الزقازيق محافظة الشرقية بحضور رئيس الجامعة والقيادات وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ .

ومن المقرر أن ترتكز جلسات المُنتدي علي عددًا من المحاور الهامة أبرزها :" المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، التغُّيرات المناخية مابعد Cop27 ، تطوير العشوائيات وكذا تطوير الطرق الجديدة ، المشروعات القومية في نطاق كل محافظة ".