رئيس الأركان يتفقد مشروع إستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية بتوشكى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 02:34 مساءً - تفقد الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مشروع إستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية بتوشكى ، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية للمشروعات التى تساهم فى تنفيذها .

وإستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى شرح تفصيلى تضمن أحدث ما وصل إليه المشروع وفقاً لمعدلات الأداء والخطط الزمنية للمشروع لتحقيق النتائج المرجوة من تلك الرقعة الزراعية المضافة لمساحة مصر الزراعية .

أعقب ذلك المرور على عدة مناطق بالمشروع الذى يستهدف إنشاء مجتمعات زراعية متكاملة تعمل بأحدث ما وصل إليه العلم فى مجال الإستصلاح الزراعى بما يدعم جهود الدولة فى مجال الأمن الغذائى ، وتحقيق الطفرة الزراعية التى تسهم فى الإكتفاء الذاتى بمختلف المحاصيل الزراعية .

وأثنى رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الجولة التفقدية على الجهود المبذولة من كافة العاملين بالمشروع ، مؤكداً على أهمية الإستفادة من كافة الإمكانات والقدرات المتاحة لتعظيم أوجه الإستفادة من تلك الرقعة الزراعية .

حضر التفقد عدد من قادة القوات المسلحة .