السيسى يعبر عن اعتزازه بما تشهده العلاقات بين مصر والأردن من تطور

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال الذى يأتى فى إطار التشاور المنتظم بين الرئيس السيسى وشقيقه الملك عبدالله الثانى، تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائى، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعبر الرئيس السيسى، لشقيقه الملك عبد الله، عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور مستمر، وتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مشددا على أهمية استمرار جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائى المختلفة وتعميقها، بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد الملك عبد الله، من جانبه بالعلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والأردن، وبالتنسيق الدائم مع الرئيس السيسى، مؤكدا تطلعه للدفع قدما بأطر التعاون الثنائى على شتى الأصعدة.